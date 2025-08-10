#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Харизма Джей Ло против мягкости Ерке Есмахан: казахстанцы развернули баталии в Казнете

шуточный пост Ерке Есмахан вызвал бурные обсуждения в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 21:33 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно ставшая мамой в третий раз, опубликовала шуточный пост, затронув выступление американской артистки Деннифер Лопес. Пользователи Казнета развернули в комментариях бурные обсуждения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она отметила, что ждет момента, когда блистательная американка завершит свой концерт в Алматы.

"В этот раз я не собираюсь надолго засиживаться в декрете – хочу поскорее превратиться в свою версию Ерке Есмахан. А там и Джей Ло все еще блистает, вдохновляет! Скорее бы она уже отработала концерты, чтобы мы, не переживая за фигуру, тихонько сидели и с удовольствием уплетали бешбармак", – подписала пост Есмахан.

Поклонники казахстанской певицы решили поддержать ее, отметив красоту и мягкость отечественной артистки:

– Харизма Джей Ло отличается, а мягкость Ерке Есмахан совсем другой уровень!

– Несмотря на троих детей, фигура у вас мощная.

– Джей Ло уйдет, останется "наше производство", не забывай! Ок, иностранная певица, мировой артист. А ведь певцы своей страны должны дорого стоить зрителям каждой страны. Пусть настанет день, когда мир услышит казахскую песню, красивую песню казахской женщины (народная песня с настоящим национальным колоритом).

– Даже если у тебя нет такой фигуры, ты прекрасна! Ты будешь всегда мне интересна! Будь счастлива!

– Благослови Джей Ло и верни Disney.

– Ерке Есмахан – это наша Джей Ло!

Ранее Есмахан предстала перед подписчиками в новом стильном образе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
