Харизма Джей Ло против мягкости Ерке Есмахан: казахстанцы развернули баталии в Казнете
В Instagram она отметила, что ждет момента, когда блистательная американка завершит свой концерт в Алматы.
"В этот раз я не собираюсь надолго засиживаться в декрете – хочу поскорее превратиться в свою версию Ерке Есмахан. А там и Джей Ло все еще блистает, вдохновляет! Скорее бы она уже отработала концерты, чтобы мы, не переживая за фигуру, тихонько сидели и с удовольствием уплетали бешбармак", – подписала пост Есмахан.
Поклонники казахстанской певицы решили поддержать ее, отметив красоту и мягкость отечественной артистки:
– Харизма Джей Ло отличается, а мягкость Ерке Есмахан совсем другой уровень!
– Несмотря на троих детей, фигура у вас мощная.
– Джей Ло уйдет, останется "наше производство", не забывай! Ок, иностранная певица, мировой артист. А ведь певцы своей страны должны дорого стоить зрителям каждой страны. Пусть настанет день, когда мир услышит казахскую песню, красивую песню казахской женщины (народная песня с настоящим национальным колоритом).
– Даже если у тебя нет такой фигуры, ты прекрасна! Ты будешь всегда мне интересна! Будь счастлива!
– Благослови Джей Ло и верни Disney.
– Ерке Есмахан – это наша Джей Ло!
