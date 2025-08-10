Харизма Джей Ло против мягкости Ерке Есмахан: казахстанцы развернули баталии в Казнете

В Instagram она отметила, что ждет момента, когда блистательная американка завершит свой концерт в Алматы.

Поклонники казахстанской певицы решили поддержать ее, отметив красоту и мягкость отечественной артистки:

– Харизма Джей Ло отличается, а мягкость Ерке Есмахан совсем другой уровень!



– Несмотря на троих детей, фигура у вас мощная.

– Джей Ло уйдет, останется "наше производство", не забывай! Ок, иностранная певица, мировой артист. А ведь певцы своей страны должны дорого стоить зрителям каждой страны. Пусть настанет день, когда мир услышит казахскую песню, красивую песню казахской женщины (народная песня с настоящим национальным колоритом).

– Даже если у тебя нет такой фигуры, ты прекрасна! Ты будешь всегда мне интересна! Будь счастлива!

– Благослови Джей Ло и верни Disney.

– Ерке Есмахан – это наша Джей Ло!