Мир

Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет

Тигран Кеосаян, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 16:06 Фото: ВКонтакте/Маргарита Симоньян
Умер заслуженный артист России, кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

О трагедии написала сегодня, 26 сентября 2025 года, его супруга Маргарита Симоньян на странице в X.

В январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Тогда Симоньян объяснила, что у ее мужа давно серьезные проблемы с сердцем.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 16:06
Маргарита Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Сама же главный редактор телеканала RT в настоящее время лечится от рака.

Кеосаян снял несколько фильмов, среди которых "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!". С 2007 года Кеосаян работал телеведущим.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
