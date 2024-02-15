Ерке Есмахан трогательно поздравила маму с днем рождения

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан нежно поздравила маму с днем рождения.

"Душа моей мамы нежная, как бархат. С днем ​​рождения! Мама, не болейте! Будьте осторожны, улыбайтесь и играйте со своими внуками и правнуками. То, что я пою, это во-первых благодаря Богу, во-вторых благодаря молитве моей матери, а потом уже благодаря вашей любви", – написала она.

Артистка пожелала, чтобы все мамы были в безопасности.

Ранее Ерке Есмахан поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивских островах. В описании к публикации артистка обратилась к своей аудитории, у которой попросила поддержки.





