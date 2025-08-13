Певец Таркан поздравил свою жену с днем рождения

12 августа турецкий певец, автор-исполнитель Таркан поздравил с днем рождения свою супругу Пынар Дилек, сообщает Zakon.kz.

Поздравление и совместную фотографию певец опубликовал на своей странице в Instagram. Несмотря на многочисленные и продолжительные романы звезды, предложение руки и сердца получила только она – большая поклонница Таркана. Певец познакомился с Пынар Дилек в 2016 году. Известно, что она младше исполнителя на 14 лет.

Фото: Instagram/tarkan

Их встреча не была случайной. Поскольку Пынар была фанаткой, то искала возможности с ним пообщаться. Она сделала все, чтобы попасть за кулисы. Там и случилась любовь с первого взгляда.

Пара встречалась пять лет, прежде чем пожениться. Спустя два года они стали родителями девочки Лии, а еще через два года на свет появился сын Али.

