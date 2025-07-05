Дэвид Бекхэм поздравил супругу Викторию с 26-й годовщиной свадьбы

50-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм и 51-летняя дизайнер Виктория Бекхэм отметили важный семейный праздник. 4 июля 2025 года они трогательно поздравили друг друга с 26-й годовщиной свадьбы, сообщает Zakon.kz.

В честь нефритовой свадьбы знаменитости опубликовали редкие и романтичные снимки. Они поженились 4 июля 1999 года. Их роскошная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. У супругов четверо детей.

"Сегодня 26 лет, как ты сказала мне да. Поздравляю с годовщиной и спасибо за то, что подарила мне наших прекрасных детей и что мы построили нашу жизнь вместе. Люблю тебя, леди Бекхэм", – написал бывший футболист мадридского "Реала" в своих социальных сетях.

В ответ Виктория также поделилась поздравлением:

"Следующий год, следующая глава в нашей истории любви. Я так горжусь нашей прекрасной семьей и жизнью, которую мы построили вместе. Ты и четверо наших невероятных детей дополняете меня. Люблю тебя так сильно! 26 лет".

Интересно, но модель неоднократно рассказывал: он понял, что хочет жениться на Виктории, после того, как увидел выступление Spice Girls по телевизору.

27 июня 2025 года Дэвид Бекхэм попал в больницу. Как оказалось, спортсмен перенес операцию по удалению хирургического винта в предплечье.