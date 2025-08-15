Средний сын Ерке Есмахан устроил ей истерику из-за тоя
Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская популярная певица Ерке Есмахан поделилась в соцсетях забавным эпизодом из семейной жизни, сообщает Zakon.kz.
В сторис Instagram 15 августа артистка опубликовала фотографию в сиреневом платье в горох и рассказала, как собиралась на торжество вместе с детьми.
Фото: Instagram/erke_esmahan
По словам Есмахан, старший сын поехал с ней на той, младший вовсе не проявил интереса, а вот средний устроил сцену – возмущался, почему его не берут с собой.
"Почему я не иду?" – жаловался он, мешая маме вовремя выйти из дома. В результате, как призналась певица, ей удалось выбраться только с большим трудом.
А ранее Максим Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript