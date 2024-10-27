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Ерке Есмахан поделилась радостной новостью

Ерке Есмахан поделилась радостной новостью, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 22:41 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась с поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

27 октября на своей странице в Instagram она анонсировала новую песню, которую она записала со своим мужем – исполнителем Раймбеком Бактыгереевым (Raim).

"Единственный исполнитель в Казахстане, который записывает альбомы. Без выдумок, он превращает в песни то, что чувствует и видит. Каждый этап его жизни — это новый альбом. Каждый альбом, каждый трек — уникален. Он не пишет десяток похожих песен только потому, что одна из них стала хитом. Если вы спрашиваете, кто это, то это Raim. Мне выпала удача снова исполнить дуэт с этим талантливым артистом", – написала певица под постом.

Ранее Ерке Есмахан вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, с которыми пооткровенничала. Артистка рассказала, что ее до слез довел новый альбом мужа. 

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