Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму

Максим Галкин, шоу-бизнес, спорт, дтп , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 22:10 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин продемонстрировал своим фанатам свою физическую форму после, того как его сбила машина в Юрмале, сообщает Zakon.kz.

15 августа юморист на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором тренируется в зале. На руке у артиста можно заметить гипс.

"Вернулся к активным тренировкам", – написал Галкин под постом. 

Поклонники восхитились внешним видом юмориста: 

  • Круто! Сколько килограмм? Успехов вам и скорейшего выздоровления!
  • Максим, вы в отличной форме, так держать!
  • Вот это я понимаю мотивация!

Максим Галкин 8 августа на своей странице в Instagram рассказал, что стал участником ДТП: его сбила машина, когда он ехал на велосипеде.

Айсулу Омарова
