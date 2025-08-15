Максим Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин продемонстрировал своим фанатам свою физическую форму после, того как его сбила машина в Юрмале, сообщает Zakon.kz.
15 августа юморист на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором тренируется в зале. На руке у артиста можно заметить гипс.
"Вернулся к активным тренировкам", – написал Галкин под постом.
Поклонники восхитились внешним видом юмориста:
- Круто! Сколько килограмм? Успехов вам и скорейшего выздоровления!
- Максим, вы в отличной форме, так держать!
- Вот это я понимаю мотивация!
Максим Галкин 8 августа на своей странице в Instagram рассказал, что стал участником ДТП: его сбила машина, когда он ехал на велосипеде.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript