Максим Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму

Юморист Максим Галкин продемонстрировал своим фанатам свою физическую форму после, того как его сбила машина в Юрмале, сообщает Zakon.kz.

15 августа юморист на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором тренируется в зале. На руке у артиста можно заметить гипс.

"Вернулся к активным тренировкам", – написал Галкин под постом.

Поклонники восхитились внешним видом юмориста:

Круто! Сколько килограмм? Успехов вам и скорейшего выздоровления!

Максим, вы в отличной форме, так держать!

Вот это я понимаю мотивация!

Максим Галкин 8 августа на своей странице в Instagram рассказал, что стал участником ДТП: его сбила машина, когда он ехал на велосипеде.