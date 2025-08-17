Легенда британского кино Терренс Стэмп скончался в возрасте 87 лет

Британский актер Терренс Стэмп скончался в воскресенье, 17 августа 2025 года, в возрасте 87 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на сообщение его семьи.

Теренс Стэмп родился в 1938 году в Ист-Энде Лондона. Ворвавшись в кино в 1960‑х, он работал с режиссерами мирового уровня, включая Пазолини и Феллини.



Стэмп получил признание благодаря ролям в фильмах "Билли Бадд" (за который он был номинирован на "Оскар"), "Супермен" и "Супермен II" (где он сыграл злодея генерала Зода), а также в культовой картине "Приключения Присциллы, королевы пустыни".

