Культура и шоу-бизнес

Легенда британского кино Терренс Стэмп скончался в возрасте 87 лет

Терренс Стэмп, Великобритания, смерть , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 21:20 Фото: wikipedia
Британский актер Терренс Стэмп скончался в воскресенье, 17 августа 2025 года, в возрасте 87 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на сообщение его семьи. 

Теренс Стэмп родился в 1938 году в Ист-Энде Лондона. Ворвавшись в кино в 1960‑х, он работал с режиссерами мирового уровня, включая Пазолини и Феллини.

Стэмп получил признание благодаря ролям в фильмах "Билли Бадд" (за который он был номинирован на "Оскар"), "Супермен" и "Супермен II" (где он сыграл злодея генерала Зода), а также в культовой картине "Приключения Присциллы, королевы пустыни".

Ранее сообщалось о смерти российского актера Иван Краско. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
