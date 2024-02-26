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Умер британский финансист Джейкоб Ротшильд

Умер британский финансист Джейкоб Ротшильд Фото: Twitter/WaddesdonManor
26 февраля 2024 года в возрасте 87 лет скончался британский инвестиционный банкир и бизнесмен из семьи Ротшильдов – лорд Джейкоб Ротшильд, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в заявлении, размещенном на сайте поместья Уоддесдон, управляемом фондом Ротшильдов, причина смерти на данный момент неизвестна.

"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям", – говорится в сообщении.

Джейкоб Ротшильд сыграл видную роль в благотворительности в Великобритании.

4-й барон Ротшильд начинал свою карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний.

В 2020 году за заслуги перед герцогством Корнуолл он был назначен командиром Королевского Викторианского ордена.

В 2021 году умер председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд. Ему было 57 лет.

Династия Ротшильдов (нем. Rothschild; известна также как Дом Ротшильдов или просто Ротшильды) – европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века.

Во Франции слово "Ротшильд" на протяжении XIX и XX веков стало нарицательным. Так называли богачей, склонных к роскоши, но не ведущих активной деловой деятельности.

Кроме того, на протяжении более чем двух столетий Ротшильды были и остаются частой мишенью для теорий заговора.

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