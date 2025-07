Баян Алагузова презентовала кавер на песню Димаша Кудайбергена

Казахстанский продюсер Баян Алагузова представила новое произведение группы KeshYou. Им стал кавер на песню Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о песне казахстанского певца "Be with me":

"Наша версия на песню Димаша. Выступление KeshYou", – подписала продюсер пост.

Среди подписчиков продюсера оказались настоящие ценители творчества Димаша. Они оставили положительные отзывы о музыкальной композиции и попросили опубликовать новую версию песни на всех площадках.

Ранее сообщалось, что казахстанский певец Димаш Кудайберген стал народным артистом Кыргызстана. Мама исполнителя была настолько тронута этим событием, что поблагодарила кыргызстанцев за сына.