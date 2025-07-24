#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.93
636.71
6.83
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова презентовала кавер на песню Димаша Кудайбергена

Казахстанский продюсер, актриса, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 02:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова представила новое произведение группы KeshYou. Им стал кавер на песню Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о песне казахстанского певца "Be with me":

"Наша версия на песню Димаша. Выступление KeshYou", – подписала продюсер пост.

Среди подписчиков продюсера оказались настоящие ценители творчества Димаша. Они оставили положительные отзывы о музыкальной композиции и попросили опубликовать новую версию песни на всех площадках.

Ранее сообщалось, что казахстанский певец Димаш Кудайберген стал народным артистом Кыргызстана. Мама исполнителя была настолько тронута этим событием, что поблагодарила кыргызстанцев за сына.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сабина Алтынбекова рассказала о любви всей жизни
Культура и шоу-бизнес
00:03, 25 июля 2025
Сабина Алтынбекова рассказала о любви всей жизни
Умер легенда рестлинга Халк Хоган
Культура и шоу-бизнес
22:00, 24 июля 2025
Умер легенда рестлинга Халк Хоган
"Борат" теперь качок – Саша Барон Коэн шокировал Сеть новой формой
Культура и шоу-бизнес
15:31, 24 июля 2025
"Борат" теперь качок – Саша Барон Коэн шокировал Сеть новой формой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: