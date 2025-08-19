Бывшая возлюбленная Илона Маска озвучила плюшевые игрушки с ИИ

Мать сына Илона Маска канадская певица Граймс подарила свой голос плюшевым игрушкам с искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Игрушки компании Curio реагируют на голос ребенка, поддерживают беседу, отвечают на вопросы и рассказывают истории. Об этом говорится на сайте производителя новинки.

В серии три персонажа: ракета Грок, робот Габбо и инопланетянка Грэм. Игрушки предназначены для детей от трех до 12 лет, а стоимость каждой составляет 99 долларов. Чтобы ее настроить, родителю следует скачать специальное приложение: в нем виден уровень заряда, можно приостановить игру или отключить игрушку от Wi-Fi.

Также мама маленького Х поработала над дизайном инопланетянки Грэм – синего существа с розовыми точками.

Фото: heycurio

