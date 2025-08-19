#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Илона Маска озвучила плюшевые игрушки с ИИ

Граймс озвучила игрушки с ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 06:16 Фото: Instagram/grimes
Мать сына Илона Маска канадская певица Граймс подарила свой голос плюшевым игрушкам с искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Игрушки компании Curio реагируют на голос ребенка, поддерживают беседу, отвечают на вопросы и рассказывают истории. Об этом говорится на сайте производителя новинки.

В серии три персонажа: ракета Грок, робот Габбо и инопланетянка Грэм. Игрушки предназначены для детей от трех до 12 лет, а стоимость каждой составляет 99 долларов. Чтобы ее настроить, родителю следует скачать специальное приложение: в нем виден уровень заряда, можно приостановить игру или отключить игрушку от Wi-Fi.

Также мама маленького Х поработала над дизайном инопланетянки Грэм – синего существа с розовыми точками.

Фото: heycurio

Амбициозный продавец кроссовок из Ливерпуля захотел руководить Nike и получил приглашение на стажировку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
