У Илона Маска, возможно, есть еще один ребенок

Иностранные СМИ пишут, что у Илона Маска от певицы Граймс есть третий ребенок по имени Техно Механикус, сообщает Zakon.kz.

У генерального директора Tesla родился третий ребенок, о котором ранее не сообщалось, пишет Insider.

Ребенка, возраст которого не разглашается, зовут Техно Механикус и он носит прозвище Тау.

Журналист Уолтер Айзексон, который в скором времени опубликует биографию Маска, первым подтвердил, что у пары есть третий ребенок.

Учитывая новые подробности личной жизни, у Маска теперь 10 известных биологических детей от трех разных женщин.

Маск и Граймс (настоящее имя – Клер Буше) впервые объявили о своих отношениях в мае 2018 года. С тех пор пара объявила о рождении двоих детей. Их первенец родился в 2020 году и получил имя X Æ A (Икс Эш Эй Твелв), или X. В марте пара рассказала о его младшей сестре Эксе Дарк Сидеэль Маск, известной под псевдонимом Y.

