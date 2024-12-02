Звезда "Гарри Поттера" обязан выплатить миллионы долларов из-за ошибок в декларации

Британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обязан выплатить налоговый долг и штраф за финансовые нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, суд постановил, что 36-летний Гринт должен возместить налоговым органам Великобритании 2,3 миллиона долларов.

Причиной стала некорректная декларация доходов от съемок в "Гарри Поттере". Гринт указал поступления как основной капитал, который облагается меньшим налогом, вместо того чтобы декларировать их как доход.

Расследование налоговых органов началось в 2019 году и касалось декларации актера за 2012 год. Решение суда не оставило Гринту шансов избежать уплаты суммы.

Ранее сообщалось, что меч из "Гарри Поттера" запретили продавать в Японии.