Звезда "Гарри Поттера" обязан выплатить миллионы долларов из-за ошибок в декларации
Фото: Instagram/rupertgrint
Британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обязан выплатить налоговый долг и штраф за финансовые нарушения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, суд постановил, что 36-летний Гринт должен возместить налоговым органам Великобритании 2,3 миллиона долларов.
Причиной стала некорректная декларация доходов от съемок в "Гарри Поттере". Гринт указал поступления как основной капитал, который облагается меньшим налогом, вместо того чтобы декларировать их как доход.
Расследование налоговых органов началось в 2019 году и касалось декларации актера за 2012 год. Решение суда не оставило Гринту шансов избежать уплаты суммы.
Ранее сообщалось, что меч из "Гарри Поттера" запретили продавать в Японии.
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