Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес появится в новом фильме "Поцелуй паучихи"

Фильм &quot;Поцелуй женщины-паука&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 00:25 Фото: Facebook/jenniferlopez
Вышел полноценный трейлер мюзикла "Поцелуй женщины-паука" с Джей Ло в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Это новая адаптация одноименного романа Мануэля Пуига. Действие сюжета происходит в аргентинской тюрьме начала 1980-х.

Фото: Х/roadsidetweets

К политзаключенному Валентину, которого сыграл Диего Луна подселяют парикхмахера Луиса. Тот грезит знакомством с аргентинской кинодивой Ингрид Луной. Ее роль как раз исполнила Лопес. В ходе разговоров сокамерники сбегают от ужасов тюрьмы в мир красивых женщин и элегантных джентльменов.

Трейлером Лопес поделилась 20 августа в своих соцсетях. В зарубежный прокат "Поцелуй женщины-паука" выйдет 10 октября.

Промоведерко для попкорна в виде куклы Аннабель из фильмов ужасов вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Оно было выпущено в преддверии релиза фильма "Заклятие-4: Последние обряды".

Фото Алия Абди
Алия Абди
