Культура и шоу-бизнес

Ведро для попкорна в виде куклы Аннабель смутило пользователей Сети

&quot;Заклятие-4: Последние обряды&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 08:18 Фото: X/PopCrave
Промоведерко для попкорна в виде куклы Аннабель из фильмов ужасов вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей, сообщает Zakon.kz.

Оно было выпущено в преддверии релиза фильма "Заклятие-4: Последние обряды". Пользователи X отметили странное расположение отверстия для попкорна.

"Есть из этого отверстия – такое себе удовольствие", – гневно отреагировал один пользователь.

Другие также отметили ужасный дизайн приспособления для попкорна.

Фильм "Заклятие-4: Последние обряды" выйдет 5 сентября и станет финалом франшизы, объединяя истории "Заклятие", "Аннабель" и "Проклятие монахини". Режиссером выступил Майкл Чавес, снявший два предыдущих фильма серии, а Вера Фармига и Патрик Уилсон вновь сыграли исследователей Лоррейн и Эда Уоррен.

25 сентября Netflix выпускает сериал про легендарного основателя пивоварни "Гиннесс". Также 26 августа стартует второй сезон кулинарного шоу Меган Маркл, трейлер которого сразу же столкнулся с волной критики. А 3 сентября выходят заключительные серии второго сезона сериала "Уэнсдей".

Фото Алия Абди
Алия Абди
