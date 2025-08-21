Ведро для попкорна в виде куклы Аннабель смутило пользователей Сети

Промоведерко для попкорна в виде куклы Аннабель из фильмов ужасов вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей, сообщает Zakon.kz.

Оно было выпущено в преддверии релиза фильма "Заклятие-4: Последние обряды". Пользователи X отметили странное расположение отверстия для попкорна.

Cinemark unveils Annabelle popcorn bucket for ‘The Conjuring: Last Rites.’ pic.twitter.com/WUA4NhPtER — Pop Crave (@PopCrave) August 18, 2025

"Есть из этого отверстия – такое себе удовольствие", – гневно отреагировал один пользователь.

Другие также отметили ужасный дизайн приспособления для попкорна.

Фильм "Заклятие-4: Последние обряды" выйдет 5 сентября и станет финалом франшизы, объединяя истории "Заклятие", "Аннабель" и "Проклятие монахини". Режиссером выступил Майкл Чавес, снявший два предыдущих фильма серии, а Вера Фармига и Патрик Уилсон вновь сыграли исследователей Лоррейн и Эда Уоррен.

