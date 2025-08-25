Дженнифер Лопес поделилась видео казахстанской скрипачки
24 августа Джей Ло опубликовала у себя в Instagram-сторис видео кавера на свою песню Ain’t It Funny в исполнении казахстанки Меруерт Бахыт, сообщает Zakon.kz.
Свое видео казахстанка записала в Астане на фоне популярных зданий и разместила на своей странице в Instagram. Спустя время, Джей Ло решила показать его всему миру.
"Это признание, вдохновение и огромная мотивация двигаться к новым вершинам", – отреагировала Меруерт у себя в Instagram.
Казахстанские подписчики Джей Ло в очередной раз восхитились талантами своих землячек и медийной щедростью самой американской исполнительницы. Они обратили внимание, что аккаунт звезды насчитывает 248 млн подписчиков.
"Джей Ло все еще "не отпускает" Казахстан из своих воспоминаний", – радостно отметили некоторые из них.
В эти дни артист из Казахстана Alex Lim покоряет конкурс "Новая волна".
