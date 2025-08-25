Азамат Мусагалиев вернулся в родной Камызяк

Фото: Instagram/azabraza1984

40-летний известный шоумен Азамат Мусагалиев вернулся в свой родной город Камызяк, расположенный на юге Астраханской области России. Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

25 августа 2025 года капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" разместил серию фотографий со следующей подписью: "Отлично провели прошедшие выходные в моем родном Камызяке! Спасибо всем большое за этот праздник!" Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Мусагалиев (@azabraza1984) Согласно данным из региональных СМИ, Мусагалиев помог построить на родине футбольную площадку. Ранее мы рассказывали, что младшая дочь казахстанской телеведущей Динары Сатжан покорила аудиторию и выиграла солидный приз после участия в конкурсе на празднике по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двух дочерей Турсена и Баян Алагузовых.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: