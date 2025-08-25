Азамат Мусагалиев вернулся в родной Камызяк
Фото: Instagram/azabraza1984
40-летний известный шоумен Азамат Мусагалиев вернулся в свой родной город Камызяк, расположенный на юге Астраханской области России. Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
25 августа 2025 года капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" разместил серию фотографий со следующей подписью:
"Отлично провели прошедшие выходные в моем родном Камызяке! Спасибо всем большое за этот праздник!"
Согласно данным из региональных СМИ, Мусагалиев помог построить на родине футбольную площадку.
Ранее мы рассказывали, что младшая дочь казахстанской телеведущей Динары Сатжан покорила аудиторию и выиграла солидный приз после участия в конкурсе на празднике по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двух дочерей Турсена и Баян Алагузовых.
