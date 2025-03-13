Азамат Мусагалиев откровенно рассказал о семейной трагедии

Российский ведущий казахского происхождения Азамат Мусагалиев рано лишился отца. Мужчина погиб в автоаварии, когда артисту было всего 16 лет. Трагедия глубоко тронула артиста и недавно он рассказал о ней, сообщает Zakon.kz.

Азамат Мусагалиев снял о себе документальный сериал с откровенным монологом. Проект получил название "А.М" и поделен на эпизоды, в которых он делится личными воспоминаниями.

Одним из самых проникновенных оказался выпуск под названием "Дядьки". В нем шоумен рассказал, какими были последние дни отца и почему держит обиду на близкого человека.

"Дядя жил где-то далеко, и не так часто бывал на родине. И вот однажды он приехал, но не пошел к брату. И все это знают, потому что Камызяк очень маленький город. Новости быстро долетают. Мы узнаем, что он пошел к сестре отца, потом к другой сестре и двоюродным братьям. Ну, а к старшему, который был ему за отца все детство, не идет. И я четко помню папу, который сильно был задет этим. Он очень переживал. И за день до смерти сказал: "Я поехал на рыбалку". Он уехал и попал в аварию. Разбился…", – вспоминает 40-летний артист.

Азамату до сих пор тяжело говорить о смерти отца. Шоумен был привязан к родителю и много лет хранил его подарок – командирские часы.

"И вот с тех пор вот этого своего дядю я больше не видел никогда в жизни. Просто он пришел на похороны, и больше его не было никогда", – признался Азамат.

Несмотря на переживания, комик старается принять случившееся и поступок родственника.

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