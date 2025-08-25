#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых

праздник Алагузовой, дочь Сатжан, Диана, танец, миллион, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 16:36 Фото: Instagram/diana.digital
Младшая дочь Динары Сатжан покорила аудиторию и выиграла солидный приз после участия в конкурсе на празднике по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двух дочерей Турсена и Баян Алагузовых, сообщает Zakon.kz.

Грандиозное мероприятие прошло 24 августа 2025 года. Сатжан же разместила видео конкурса на следующий день – 25 августа.

Задание было следующим: за профессиональными танцорами необходимо было повторять движения под различные песни. Среди участников Диана была лишь одним ребенком. В финале остались двое мужчин и дочь бизнесвумен.

"Все трое участников получают по миллиону тенге", – заявил в итоге ведущий торжества.

Комментаторы после просмотра оставили хвалебные отзывы дочке Сатжан, отметив ее харизму.

  • Какая Диана талантливая!
  • Диана танцует лучше, чем профи танцоры.
  • Диана Честно выиграла свой приз.
  • Вау, смотрю на девочку и не нарадуюсь на ее энергию и талант! Выиграть миллион за вечер!
  • Диана однозначно выиграла этот конкурс.
  • Точно не репетировала? Она очень круто танцует!
  • Динара, ваша доча просто огонь! Она лучше всех танцевала!
  • Заслуженная победа. Умничка.
  • Диана так чувствует музыку. Ей надо на сцену! Она очень раскрепощенная!

Летом 2024 года Алагузовы удивили общественность. Так, 5 августа известный продюсер стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Теперь же звездная семья решила впечатлить аудиторию размахом мероприятия по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу).

