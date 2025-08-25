Дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых

Младшая дочь Динары Сатжан покорила аудиторию и выиграла солидный приз после участия в конкурсе на празднике по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двух дочерей Турсена и Баян Алагузовых, сообщает Zakon.kz.

Грандиозное мероприятие прошло 24 августа 2025 года. Сатжан же разместила видео конкурса на следующий день – 25 августа.

Задание было следующим: за профессиональными танцорами необходимо было повторять движения под различные песни. Среди участников Диана была лишь одним ребенком. В финале остались двое мужчин и дочь бизнесвумен.

"Все трое участников получают по миллиону тенге", – заявил в итоге ведущий торжества.

Комментаторы после просмотра оставили хвалебные отзывы дочке Сатжан, отметив ее харизму.

Какая Диана талантливая!

Диана танцует лучше, чем профи танцоры.

Диана Честно выиграла свой приз.

Вау, смотрю на девочку и не нарадуюсь на ее энергию и талант! Выиграть миллион за вечер!

Диана однозначно выиграла этот конкурс.

Точно не репетировала? Она очень круто танцует!

Динара, ваша доча просто огонь! Она лучше всех танцевала!

Заслуженная победа. Умничка.

Диана так чувствует музыку. Ей надо на сцену! Она очень раскрепощенная!

Летом 2024 года Алагузовы удивили общественность. Так, 5 августа известный продюсер стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Теперь же звездная семья решила впечатлить аудиторию размахом мероприятия по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу).