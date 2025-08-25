Дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых
Грандиозное мероприятие прошло 24 августа 2025 года. Сатжан же разместила видео конкурса на следующий день – 25 августа.
Задание было следующим: за профессиональными танцорами необходимо было повторять движения под различные песни. Среди участников Диана была лишь одним ребенком. В финале остались двое мужчин и дочь бизнесвумен.
"Все трое участников получают по миллиону тенге", – заявил в итоге ведущий торжества.
Комментаторы после просмотра оставили хвалебные отзывы дочке Сатжан, отметив ее харизму.
- Какая Диана талантливая!
- Диана танцует лучше, чем профи танцоры.
- Диана Честно выиграла свой приз.
- Вау, смотрю на девочку и не нарадуюсь на ее энергию и талант! Выиграть миллион за вечер!
- Диана однозначно выиграла этот конкурс.
- Точно не репетировала? Она очень круто танцует!
- Динара, ваша доча просто огонь! Она лучше всех танцевала!
- Заслуженная победа. Умничка.
- Диана так чувствует музыку. Ей надо на сцену! Она очень раскрепощенная!
Летом 2024 года Алагузовы удивили общественность. Так, 5 августа известный продюсер стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
Теперь же звездная семья решила впечатлить аудиторию размахом мероприятия по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу).