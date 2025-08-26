#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ты раньше был крутым: Уилл Смит оказался в центре скандала

Уилл Смит оказался в центре скандала из-за использования ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 20:27 Фото: Instagram/willsmith
Американского актера и музыканта Уилла Смита обвиняют в использовании сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) изображений толпы в промовидео для своего текущего тура Based on a True Story, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Rolling stone, ролик, опубликованный на официальном YouTube-канале звезды, вызвал шквал критики, поскольку поклонники указали на многочисленные ИИ-аномалии.

Видео под названием "Моя любимая часть тура – видеть вас всех вблизи. Спасибо, что видите и меня" представляет собой нарезку кадров с якобы настоящих концертов Смита. Оно привлекло внимание пользователей соцсетей и СМИ из-за подозрительных кадров. Отмечается, что зрители заметили ряд искаженных деталей: размытые лица, рука с шестью пальцами, а также странный плакат с надписью FR6SH CRINCE. В другом фрагменте видео мужчина держит табличку с надписью You Can Make It helped me survive cancer. THX Will, но его костяшка пальца была неестественно размыта и сливалась с текстом.

Как уточняется, Смит вернулся в музыкальную индустрию в 2024 году, выпустив свой первый альбом почти за 20 лет – Based on a True Story. Пластинка вышла в марте 2024 года, став его первой студийной записью со времен Lost and Found 2005 года. Он активно продвигает проект, выступая с концертами по всей Европе, в Великобритании и Марокко.

Согласно данным, широко разошедшееся видео спровоцировало значительную негативную реакцию в интернете. Многие назвали произошедшее "позорным". Один из пользователей прокомментировал:

"Представьте, быть таким богатым и знаменитым, но использовать ИИ-кадры толпы. Трагедия, чувак. Ты раньше был крутым".

Отметим, что осенью 2024 года социальные сети Смита были атакованы фанатами из-за скандальных вечеринок P. Diddy. Артисту даже пришлось закрывать возможность комментирования.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
