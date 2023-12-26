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Уилл Смит порадовал поклонников на Рождество веселыми семейными снимками

актер Фото: Instagram/willsmith
Американский актер Уилл Смит порадовал подписчиков на Рождество веселыми семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

Снимки в рождественских костюмах артист опубликовал в Instagram. В посте он просто поздравил поклонников с праздником.

Отметим, что 25 декабря христиане отмечают один из главных религиозных праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Новогодние каникулы в США длятся чуть более недели. Все начинают отмечать Сочельник – 24 декабря, потом празднуют Рождество – 25 декабря, затем Новый год – 1 января. Еще два дня дается на завершение, и все возвращаются к учебе и работе.

актер Уилл Смит с семьей

Фото: Instagram/willsmith

Ранее жена Смита заявила о расставании пары. По ее словам, романтических отношений между четой к этому моменту не было уже более семи лет. Позже актер прокомментировал признание супруги о давнем расставании пары.

Между тем, на кадрах семья присутствует в полном составе. На кадрах также их дети – Джейден, Уиллоу и Трей.

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