Женщину арестовали за кадры "изнасилования", сгенерированные ИИ

В США женщина использовала сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ) фотографию для ложного заявления об изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

По данным портала The Smoking Gun, инцидент произошел во Флориде. Там одна из местных жительниц обратилась в полицию и заявила, что якобы к ней в дом ворвался неизвестный мужчина, повалил ее на землю и надругался. Так, на место "происшествия" приехали сотрудники полиции.

Но на этом история не закончилась. Женщина заявила, что смогла сфотографировать нападавшего. И показала "снимок". Следствие выяснило, что кадр сгенерировали с помощью ChatGPT.

В итоге женщину арестовали за ложный донос. Она провела ночь в тюрьме, после чего внесла залог в размере тысячи долларов за свое освобождение. Почему она так поступила – до сих пор неизвестно.

