Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Павла Прилучного поделилась трогательными кадрами со свадьбы с Петром Дрангой

Агата Муцениеце показала видео со свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 20:51 Фото: Instagram/agataagata
Актриса Агата Муцениеце поделилась в Instgagram видео со свадьбы с Петром Дрангой, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что на кадрах видно, как молодожены обмениваются кольцами, Муцениеце бросает букет невесты и то, как артистку к алтарю провожает отец мужа – Юрий Петрович.

"25 августа 2025. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш", – подписала пост Муцениеце.

Поклонники звезды оставили множество восторженных комментариев, отмечая красоту и душевность торжества:

– Почему я так счастлива за человека, которого никогда не видела?

– Это самая красивая, теплая и веселая свадьба, которую можно представить?

– Побеждает любовь. Будьте счастливы вечно, родные!

– Жених, конечно, вообще! Насколько люблю Агату, но от него глаз не отвести!

– Ощущение, что это был сон. Это была самая красивая, теплая, веселая свадьба которую только можно вообще себе представить.

Предложение Муцениеце Дранга сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце наследник будет третьим. У нее также есть дети от актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

До этого Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, певцом Петром Дрангой, сменив фамилию в Instagram

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
