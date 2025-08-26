Бывшая жена Павла Прилучного поделилась трогательными кадрами со свадьбы с Петром Дрангой
Отметим, что на кадрах видно, как молодожены обмениваются кольцами, Муцениеце бросает букет невесты и то, как артистку к алтарю провожает отец мужа – Юрий Петрович.
"25 августа 2025. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш", – подписала пост Муцениеце.
Поклонники звезды оставили множество восторженных комментариев, отмечая красоту и душевность торжества:
– Почему я так счастлива за человека, которого никогда не видела?
– Это самая красивая, теплая и веселая свадьба, которую можно представить?
– Побеждает любовь. Будьте счастливы вечно, родные!
– Жених, конечно, вообще! Насколько люблю Агату, но от него глаз не отвести!
– Ощущение, что это был сон. Это была самая красивая, теплая, веселая свадьба которую только можно вообще себе представить.
Предложение Муцениеце Дранга сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце наследник будет третьим. У нее также есть дети от актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.
До этого Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, певцом Петром Дрангой, сменив фамилию в Instagram