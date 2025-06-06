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Культура и шоу-бизнес

Бывшую жену Павла Прилучного заподозрили в третьей беременности

Агата Муцениеце, Петр Дранга, беременность , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 21:36 Фото: Instagram/agataagata
Известная латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая Агата Муцениеце стала гостьей XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, где появилась на красной дорожке в белом облегающем платье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет spletnik.ru, наряд подчеркивал заметно округлившийся живот, что вновь вызвало волну слухов о возможной беременности актрисы.

За последнее время 36-летняя Муцениеце все чаще выбирает одежду свободного кроя, скрывающую фигуру. Поклонники заподозрили, что звезда может ожидать третьего ребенка. Хотя актриса пыталась развеять эти догадки, выложив видео из спортзала, фанаты остались скептичны.

Интерес подогрел и недавний анонс помолвки актрисы с 41-летним музыкантом Петром Дрангой. Многие сочли, что на фоне новостей о свадьбе беременность выглядит вполне логичной.

Напомним, у Агаты двое детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным – 9-летняя Мия живет с матерью, а 12-летний Тимофей – с отцом. Конфликт между бывшими супругами разгорелся после споров о размере алиментов и опеке. Агата жаловалась, что сын отказывается с ней общаться, в то время как Прилучный настаивает, что это было личное решение мальчика. Ситуация вызвала бурную реакцию в сети, пользователи критиковали Павла и его нынешнюю супругу за якобы давление на ребенка.

А ранее Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана. 

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Айсулу Омарова
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