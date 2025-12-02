Экс-супруга Павла Прилучного родила третьего ребенка
Актриса Агата Муцениеце стала мамой в третий раз – у нее родилась дочь от музыканта Петра Дранги, сообщает Zakon.kz.
Об этом 2 декабря пишет Telegram-канал Super со ссылкой на источники.
По данным канала, малышка появилась на свет 1 декабря в подмосковном роддоме "Лапино". Сейчас Муцениеце находится в клинике и проходит восстановление. Пара пока не делала официальных заявлений о рождении их первенца.
У актрисы уже есть двое детей от брака с Павлом Прилучным – сын Тимофей и дочь Мия. В 2025 году Агата вышла замуж за Петра Дрангу.
