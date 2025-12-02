#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Экс-супруга Павла Прилучного родила третьего ребенка

Агата Муцениеце, ребенок, роды, Павел Прилучный , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 18:23 Фото: Instagram/agataagata
Актриса Агата Муцениеце стала мамой в третий раз – у нее родилась дочь от музыканта Петра Дранги, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря пишет Telegram-канал Super со ссылкой на источники.

По данным канала, малышка появилась на свет 1 декабря в подмосковном роддоме "Лапино". Сейчас Муцениеце находится в клинике и проходит восстановление. Пара пока не делала официальных заявлений о рождении их первенца.

У актрисы уже есть двое детей от брака с Павлом Прилучным – сын Тимофей и дочь Мия. В 2025 году Агата вышла замуж за Петра Дрангу.

А ранее Дана Есеева обратилась к мужу Мейржану Туребаеву, отбывающему наказание.

Айсулу Омарова
