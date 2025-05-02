Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж

Известная латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая Агата Муцениеце выходит замуж. Об этом бывшая жена актера Павла Прилучного рассказала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 2 мая 2025 года, счастливая невеста опубликовала фото и видео с российским аккордеонистом и певцом Петром Дрангой, под которым написала:

"Я сказала: "Да".

Подписчики, которых у Агаты 2 млн, с восторгом восприняли новость о скорой свадьбе актрисы. Они пожелали Муцениеце и Дранге бесконечного счастья:

"Ну как это красиво!"

"Как я рада! Агата, ребята!"

"Дорогая, поздравляю очень!"

"Офигеть! Я так счастлива, как будто сама замуж за Дрангу вышла!"

"Поздравляем, Агата! Огромного, настоящего, бесконечного счастья!"

"Боже, как я счастлива, слов моих нет, чтобы выразить радость на вас! Ура!"

"Агата, прекрасная душа, замечательный человек, шикарная женщина, прекрасная подруга! Очень рада за тебя! Будьте счастливы!"

"Я очень-очень-очень рада, какие вы замечательные! Пётр от вас без ума, Агата, это видно давно невооруженным глазом! Ну а вы с ним засияли, расцвели".

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Отметим, что ранее 41-летний Петр ни разу не был женат. А для 36-летней Агаты это второй брак. В 2011 году Муцениеце вышла замуж за актера Павла Прилучного, с которым познакомилась на съемках "Закрытой школы". В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочь Мия. В феврале 2020 года супруги официально развелись.

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28 апреля 2025 года младшему сыну Павла Прилучного исполнилось два года. В связи с этим звезда сериала "Мажор" впервые показал лицо Микаэля, которого ему родила вторая жена – актриса Зепюр Брутян.