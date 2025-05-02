Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж
Сегодня, 2 мая 2025 года, счастливая невеста опубликовала фото и видео с российским аккордеонистом и певцом Петром Дрангой, под которым написала:
"Я сказала: "Да".
Подписчики, которых у Агаты 2 млн, с восторгом восприняли новость о скорой свадьбе актрисы. Они пожелали Муцениеце и Дранге бесконечного счастья:
- "Ну как это красиво!"
- "Как я рада! Агата, ребята!"
- "Дорогая, поздравляю очень!"
- "Офигеть! Я так счастлива, как будто сама замуж за Дрангу вышла!"
- "Поздравляем, Агата! Огромного, настоящего, бесконечного счастья!"
- "Боже, как я счастлива, слов моих нет, чтобы выразить радость на вас! Ура!"
- "Агата, прекрасная душа, замечательный человек, шикарная женщина, прекрасная подруга! Очень рада за тебя! Будьте счастливы!"
- "Я очень-очень-очень рада, какие вы замечательные! Пётр от вас без ума, Агата, это видно давно невооруженным глазом! Ну а вы с ним засияли, расцвели".
Отметим, что ранее 41-летний Петр ни разу не был женат. А для 36-летней Агаты это второй брак. В 2011 году Муцениеце вышла замуж за актера Павла Прилучного, с которым познакомилась на съемках "Закрытой школы". В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочь Мия. В феврале 2020 года супруги официально развелись.
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