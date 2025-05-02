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Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж

Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 17:34 Фото: Instagram/agataagata
Известная латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая Агата Муцениеце выходит замуж. Об этом бывшая жена актера Павла Прилучного рассказала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 2 мая 2025 года, счастливая невеста опубликовала фото и видео с российским аккордеонистом и певцом Петром Дрангой, под которым написала:

"Я сказала: "Да".

Подписчики, которых у Агаты 2 млн, с восторгом восприняли новость о скорой свадьбе актрисы. Они пожелали Муцениеце и Дранге бесконечного счастья:

  • "Ну как это красиво!"
  • "Как я рада! Агата, ребята!"
  • "Дорогая, поздравляю очень!"
  • "Офигеть! Я так счастлива, как будто сама замуж за Дрангу вышла!"
  • "Поздравляем, Агата! Огромного, настоящего, бесконечного счастья!"
  • "Боже, как я счастлива, слов моих нет, чтобы выразить радость на вас! Ура!"
  • "Агата, прекрасная душа, замечательный человек, шикарная женщина, прекрасная подруга! Очень рада за тебя! Будьте счастливы!"
  • "Я очень-очень-очень рада, какие вы замечательные! Пётр от вас без ума, Агата, это видно давно невооруженным глазом! Ну а вы с ним засияли, расцвели".

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Выяснилось, почему 12-летний сын Прилучного и Муцениеце отстранился от мамы

Отметим, что ранее 41-летний Петр ни разу не был женат. А для 36-летней Агаты это второй брак. В 2011 году Муцениеце вышла замуж за актера Павла Прилучного, с которым познакомилась на съемках "Закрытой школы". В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочь Мия. В феврале 2020 года супруги официально развелись.

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Муцениеце высказалась про решение 12-летнего сына жить с Прилучным

28 апреля 2025 года младшему сыну Павла Прилучного исполнилось два года. В связи с этим звезда сериала "Мажор" впервые показал лицо Микаэля, которого ему родила вторая жена – актриса Зепюр Брутян.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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