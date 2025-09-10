"Такой отмены еще не было": фанаты Макса Коржа "разнесли" Алматы
Поклонники творчества исполнителя хита "Жить в кайф" выкупили еще с марта 35 000 билетов. В страну приехали более 17 000 туристов. Для всех слушателей отмена стала настоящим ударом. Однако фанаты решили объединиться и устроить свой незабываемый фестиваль.
В итоге, как казахстанцы, так и туристы на протяжении трех дней "разносили" Алматы. Их мини-концерты можно было увидеть на центральных улицах города, в барах. Также они выезжали на природу и группами пели любимые композиции.
Макс Корж, судя по его новому посту, был сам немало удивлен происходящему.
"Такой отмены концерта я еще не видел. 3 дня шумел Алматы", – написал он в подписи к видео.
На его публикацию живо откликнулись очевидцы и участники.
Фан-группа из Алматы оставила тоже небольшой отзыв:
"Постарались от себя максимально разнообразить времяпровождение приезжих. Надеемся, что все остались довольны! Макс, спасибо тебе за все. Особенно за этих людей, которые стали семьей и провели неделю так, что воспоминания останутся на всю жизнь".
- Макс выиграл эту жизнь, потому что у него столько людей, кто так искренне и так давно с ним.
- Макс – ты лучший. К нам приехали люди со всего мира и так было приятно видеть их обнимающихся вместе. Ты нас объединяешь.
- Один человек как-то всегда говорил: "Своих не забывать".
- Я зажег так, что даже и не огорчился отмене концерта. Спасибо всем, кто был и кто приехал, вы – лучшие.
- Очень обидно за ребят, которые не попали на концерт, но ваш движ, это лучшее, что я видела за свою жизнь!
- Ты по-любому должен сделать концерт в Казахстане. Мы сильно ждем.
- Пушка!
- Так и не было никакой отмены.
- Все равно попадем на концерт, рано или поздно.
- Я рад, что был в моменте частью этого.
- Как же я люблю всех этих ребят, то, как горят их глаза и, как они умеют отрываться, несмотря на какие-либо обстоятельства.
- Снова заставали меня плакать.
- Алматы – лучший город, – пишут пользователи Сети.
Конечно же, все это говорит о том, как музыка может объединить людей даже в самых непредсказуемых обстоятельствах.
Стоит отметить, что осенью 2024 года выступление Макса Коржа уже отменяли в Алматы. По словам певца, концерт не состоялся по техническим причинам, поскольку у Центрального стадиона мегаполиса было слишком плотное расписание спортивных событий, которое не оставляло времени на подготовку площадки.