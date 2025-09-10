"Такой отмены еще не было": фанаты Макса Коржа "разнесли" Алматы

В Алматы концерт белорусского артиста Макса Коржа, который должен был состояться 6 сентября 2025 года на Центральном стадионе, не состоялся. За неделю до мероприятия Дирекция спортивных сооружений города заявила об его отмене, сообщает Zakon.kz.

Поклонники творчества исполнителя хита "Жить в кайф" выкупили еще с марта 35 000 билетов. В страну приехали более 17 000 туристов. Для всех слушателей отмена стала настоящим ударом. Однако фанаты решили объединиться и устроить свой незабываемый фестиваль.

В итоге, как казахстанцы, так и туристы на протяжении трех дней "разносили" Алматы. Их мини-концерты можно было увидеть на центральных улицах города, в барах. Также они выезжали на природу и группами пели любимые композиции.

Макс Корж, судя по его новому посту, был сам немало удивлен происходящему.

"Такой отмены концерта я еще не видел. 3 дня шумел Алматы", – написал он в подписи к видео.

На его публикацию живо откликнулись очевидцы и участники.

Фан-группа из Алматы оставила тоже небольшой отзыв:

"Постарались от себя максимально разнообразить времяпровождение приезжих. Надеемся, что все остались довольны! Макс, спасибо тебе за все. Особенно за этих людей, которые стали семьей и провели неделю так, что воспоминания останутся на всю жизнь".

Макс выиграл эту жизнь, потому что у него столько людей, кто так искренне и так давно с ним.

Макс – ты лучший. К нам приехали люди со всего мира и так было приятно видеть их обнимающихся вместе. Ты нас объединяешь.

Один человек как-то всегда говорил: "Своих не забывать".

Я зажег так, что даже и не огорчился отмене концерта. Спасибо всем, кто был и кто приехал, вы – лучшие.

Очень обидно за ребят, которые не попали на концерт, но ваш движ, это лучшее, что я видела за свою жизнь!

Ты по-любому должен сделать концерт в Казахстане. Мы сильно ждем.

Пушка!

Так и не было никакой отмены.

Все равно попадем на концерт, рано или поздно.

Я рад, что был в моменте частью этого.

Как же я люблю всех этих ребят, то, как горят их глаза и, как они умеют отрываться, несмотря на какие-либо обстоятельства.

Снова заставали меня плакать.

Алматы – лучший город, – пишут пользователи Сети.

Конечно же, все это говорит о том, как музыка может объединить людей даже в самых непредсказуемых обстоятельствах.

Стоит отметить, что осенью 2024 года выступление Макса Коржа уже отменяли в Алматы. По словам певца, концерт не состоялся по техническим причинам, поскольку у Центрального стадиона мегаполиса было слишком плотное расписание спортивных событий, которое не оставляло времени на подготовку площадки.