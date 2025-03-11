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Культура и шоу-бизнес

Казахстанцы штурмуют соцсети Макса Коржа

Казахстанцы соцсети Макс Корж гастроли, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 11:08 Фото: Instagram/maxkorzhmus
Осенью 2024 года долгожданный концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа в Алматы был отменен по неизвестным причинам. На днях 36-летний композитор заинтриговал поклонников творчества новым видео, сообщает Zakon.kz.

Так, автор песен несколько дней назад записал небольшой ролик, в котором заявил о будущих гастролях: "Друзья, Европа у нас есть. А что мы будем делать с Азией?"

Жители Казахстана не упустили возможность и оставили многочисленные комментарии с просьбой приехать именно в их город.

  • "Надо концерт в Алматы реанимировать".
  • "Алматы ждет!"
  • "Срочно в Астану".
  • "Считаем, что нужно приехать в Шымкент".
  • "Астана! Астана!"
  • "Алга! Вся планета наша".
  • "Пожалуйста, пусть будет Казахстан".
  • "Казахстан, Астана!"
  • "Алматы – тема, брат".
  • "Алматы! Разнесем!"
  • "100%, что ты не придешь в Риддер".
  • "Макс, Алматы либо Астана!"

Также можно встретить отзывы и из Узбекистана и Азербайджана.

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8 марта 2025 года стало известно о госпитализации Евгения Петросяна. Тогда 79-летнему артисту провели небольшую операцию, о подробностях которой не разглашается. Уже 10 марта супруга Татьяна Брухунова не только рассказала о планах, но и показала мужа.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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