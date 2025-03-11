Казахстанцы штурмуют соцсети Макса Коржа

Осенью 2024 года долгожданный концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа в Алматы был отменен по неизвестным причинам. На днях 36-летний композитор заинтриговал поклонников творчества новым видео, сообщает Zakon.kz.

Так, автор песен несколько дней назад записал небольшой ролик, в котором заявил о будущих гастролях: "Друзья, Европа у нас есть. А что мы будем делать с Азией?"

Жители Казахстана не упустили возможность и оставили многочисленные комментарии с просьбой приехать именно в их город.

"Надо концерт в Алматы реанимировать".

"Алматы ждет!"

"Срочно в Астану".

"Считаем, что нужно приехать в Шымкент".

"Астана! Астана!"

"Алга! Вся планета наша".

"Пожалуйста, пусть будет Казахстан".

"Казахстан, Астана!"

"Алматы – тема, брат".

"Алматы! Разнесем!"

"100%, что ты не придешь в Риддер".

"Макс, Алматы либо Астана!"

Также можно встретить отзывы и из Узбекистана и Азербайджана.

Материал по теме Концерт Макса Коржа отменили в Алматы

8 марта 2025 года стало известно о госпитализации Евгения Петросяна. Тогда 79-летнему артисту провели небольшую операцию, о подробностях которой не разглашается. Уже 10 марта супруга Татьяна Брухунова не только рассказала о планах, но и показала мужа.