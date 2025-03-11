Казахстанцы штурмуют соцсети Макса Коржа
Фото: Instagram/maxkorzhmus
Осенью 2024 года долгожданный концерт популярного белорусского исполнителя Макса Коржа в Алматы был отменен по неизвестным причинам. На днях 36-летний композитор заинтриговал поклонников творчества новым видео, сообщает Zakon.kz.
Так, автор песен несколько дней назад записал небольшой ролик, в котором заявил о будущих гастролях: "Друзья, Европа у нас есть. А что мы будем делать с Азией?"
Жители Казахстана не упустили возможность и оставили многочисленные комментарии с просьбой приехать именно в их город.
- "Надо концерт в Алматы реанимировать".
- "Алматы ждет!"
- "Срочно в Астану".
- "Считаем, что нужно приехать в Шымкент".
- "Астана! Астана!"
- "Алга! Вся планета наша".
- "Пожалуйста, пусть будет Казахстан".
- "Казахстан, Астана!"
- "Алматы – тема, брат".
- "Алматы! Разнесем!"
- "100%, что ты не придешь в Риддер".
- "Макс, Алматы либо Астана!"
Также можно встретить отзывы и из Узбекистана и Азербайджана.
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