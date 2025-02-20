Уроженец Шымкента Павел Прилучный трогательно поздравил жену

19 февраля российский актер Павел Прилучный решил чувственно поздравить свою супругу Зепюр Брутян с 29-летием, сообщает Zakon.kz.

По словам актера, он счастлив, что Зепюр есть у него в жизни. К слову, они вместе воспитывают сына Микаэля.

"Моя красота и грация! С днем рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!" – написал Павел.

Помимо того, он обратился и к теще, поздравив с днем рождения дочери и ее.

И если сейчас в семье Прилучного царит идиллия, то с бывшей женой, Агатой Муцениеце, у них очень сложные взаимоотношения. Они судятся за алименты и место жительства общих детей. Помимо того, сын Тимофей решил переехать к нему в августе прошлого года и с тех пор мальчик напрочь отказывается общаться с матерью.

Свою быструю свадьбу с именинницей Прилучный считает авантюрой. Впрочем, артист заявил, что не жалеет об этом серьезном шаге и предпочитает игнорировать критику со стороны общественности.