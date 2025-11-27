#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Поясница сломалась": Прилучный с Брутян шокировали эффектным трюком

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:00 Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян регулярно делятся кадрами своих тренировок, демонстрируя отличную спортивную форму. На этот раз супруги решили удивить армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Так, артисты опубликовали почти что акробатический этюд, ошеломив подписчиков.

В описании к видео Брутян предложила желающим повторить упражнение.

Впрочем, фанаты решили начать с комментирования.

  • Не знаю, к чему вы готовитесь, но вы готовы.
  • Круто, но моя спина скажет: "До свидания".
  • На Олимпиаду срочно.
  • У меня поясница сломалась при просмотре этого видео.
  • У меня спину защемило просто от просмотра, – шутят пользователи Сети.

Ранее мы рассказывали, что казахстанскому музыканту Мансуру Кудайбергену пришлось оправдываться за фото у "Байтерека".

