"Поясница сломалась": Прилучный с Брутян шокировали эффектным трюком
Фото: Instagram/zepyur_brutyan
Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян регулярно делятся кадрами своих тренировок, демонстрируя отличную спортивную форму. На этот раз супруги решили удивить армию поклонников, сообщает Zakon.kz.
Так, артисты опубликовали почти что акробатический этюд, ошеломив подписчиков.
В описании к видео Брутян предложила желающим повторить упражнение.
Впрочем, фанаты решили начать с комментирования.
- Не знаю, к чему вы готовитесь, но вы готовы.
- Круто, но моя спина скажет: "До свидания".
- На Олимпиаду срочно.
- У меня поясница сломалась при просмотре этого видео.
- У меня спину защемило просто от просмотра, – шутят пользователи Сети.
Ранее мы рассказывали, что казахстанскому музыканту Мансуру Кудайбергену пришлось оправдываться за фото у "Байтерека".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript