"Поясница сломалась": Прилучный с Брутян шокировали эффектным трюком

Фото: Instagram/zepyur_brutyan

Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян регулярно делятся кадрами своих тренировок, демонстрируя отличную спортивную форму. На этот раз супруги решили удивить армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Так, артисты опубликовали почти что акробатический этюд, ошеломив подписчиков. В описании к видео Брутян предложила желающим повторить упражнение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zepyur Priluchnaya (@zepyur_brutyan) Впрочем, фанаты решили начать с комментирования. Не знаю, к чему вы готовитесь, но вы готовы.

Круто, но моя спина скажет: "До свидания".

На Олимпиаду срочно.

У меня поясница сломалась при просмотре этого видео.

У меня поясница сломалась при просмотре этого видео.

У меня спину защемило просто от просмотра, – шутят пользователи Сети.

