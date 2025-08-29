"Вы точно казахи?": Казнет шутит над гостями, пришедшими на той за два месяца

Казахстанцы любят ходить на тои и делают это довольно часто. В Казнете распространяют видео, главные герои которого решили приехать на праздник пораньше. Однако на месте не оказалось ни хозяев, ни гостей, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, рассказывающий забавную ситуацию, уточнил, что гости перепутали не просто время, а дату. Мероприятие должно пройти только через два месяца.

Впрочем, судя по настроению участников видео, это их не расстроило.

После просмотра комментаторы решили поделиться своими историями. Как оказалось, путают даже города.

Казахи пытаются быть пунктуальными, но не получается.

Хорошо, что на месте выяснили, что Қазан – это октябрь, а то еще раз приехали бы.

Наконец-то вы сломали казахскую пунктуальность. Вместо "приходить на 2 часа позже" пришли на 2 месяца раньше.

Мы вообще в другой город поехали на свадьбу, нас пригласили в Караганду, а мы приехали в Кокшетау. И такое бывает.

Я тоже, кстати, как-то перепутала залы, поела там, думаю, почему нет наших родственников, а оказалось, они в соседнем зале празднуют.

Приз от тамады обеспечен, как самый ранний гость.

Несколько лет назад мой брат с женой поехали на свадьбу. Приехали, а там тишина. Ни машин, ни людей. На неделю раньше приехали.

Пунктуальность их боялась.

У меня дети приехали к подружке на свадьбу. На второй день, в тот же ресторан, что и в первый день. Не сразу поняли, что оказались на чужой свадьбе. Оказалось, что в приглашении было указано, что второй день празднуют в другом заведении. А это частая история в Казахстане?

Они пытались сломать систему, но немного перестарались.

Они просто очень хотели на той.

Это точно казахи?

Зато хорошее настроение. И вместе провели время.

Это небывалый случай. Казахи обычно на той приходят часа на два-три позже назначенного часа, а тут на два месяца раньше.

Вы первые казахи, кто приехал рано.

