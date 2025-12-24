#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцев возмутил инцидент с бабушкой в автобусе, которую выгнал водитель в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 23:05 Фото: Zakon.kz
В Казнете 24 декабря распространяется видео, на котором водитель маршрутного автобуса в Алматы просит бабушку покинуть салон, сообщает Zakon.kz.

Водитель заявляет, что от нее якобы исходит неприятный запах.

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в автопарке.

"В соответствии с установленными нормами правил пассажирских перевозок водитель обязан реагировать на ситуации, когда нахождение пассажира в салоне создает выраженный дискомфорт для окружающих либо нарушает санитарные требования, что и произошло в данном случае после многочисленных обращений пассажиров. Водитель действовал корректно и вежливо, нарушений со стороны водителя нет", – сообщили в автопарке.

Пользователи соцсетей резко отреагировали на произошедшее, обвинив водителя в бесчеловечности и потребовав привлечь его к ответственности.

  • Никто не вечный, старость всех нас настигнет! И неизвестно, что будет с нами в будущем, можно было и потерпеть, несмотря ни на что!
  • Жалко очень бабушку, что бы там не было, можно было потерпеть!
  • Бедная бабушка, может у нее нет никого, зачем так жестоко обращаться!

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматы женщина выпала из автобуса и сломала позвоночник.

