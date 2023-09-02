Пронзительное исполнение "Дариға-дәурен" на тое обсуждают в Казнете

Фото: Instagram/averkiyev_alexandr_

В Сети набирает популярность видео с парнем по имени Александр, который во время конкурса на тое исполнил песню "Дариға-дәурен", восхитив красивым голосом гостей праздника и комментаторов, сообщает Zakon.kz.

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