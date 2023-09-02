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Пронзительное исполнение "Дариға-дәурен" на тое обсуждают в Казнете

Пронзительное исполнение "Дариға-дәурен" на тое обсуждают в Казнете Фото: Instagram/averkiyev_alexandr_
В Сети набирает популярность видео с парнем по имени Александр, который во время конкурса на тое исполнил песню "Дариға-дәурен", восхитив красивым голосом гостей праздника и комментаторов, сообщает Zakon.kz.
  • Какой голос! И знание казахского языка.
  • Керемет, Александр.
  • Какой голос, супер.
  • Шикарно.
  • Доказал, что он свой.
  • Александр, красавчик, – отметили комментаторы.

Также пользователи Казнета отметили, что молодой человек является музыкантом в Нацгвардии РК.

30 мая 2023 года в социальных сетях появилось умилительное видео, снятое, по всей видимости, случайным прохожим. Главным героем ролика оказался веселый дворник.

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