Пронзительное исполнение "Дариға-дәурен" на тое обсуждают в Казнете
Фото: Instagram/averkiyev_alexandr_
В Сети набирает популярность видео с парнем по имени Александр, который во время конкурса на тое исполнил песню "Дариға-дәурен", восхитив красивым голосом гостей праздника и комментаторов, сообщает Zakon.kz.
- Какой голос! И знание казахского языка.
- Керемет, Александр.
- Какой голос, супер.
- Шикарно.
- Доказал, что он свой.
- Александр, красавчик, – отметили комментаторы.
Также пользователи Казнета отметили, что молодой человек является музыкантом в Нацгвардии РК.
30 мая 2023 года в социальных сетях появилось умилительное видео, снятое, по всей видимости, случайным прохожим. Главным героем ролика оказался веселый дворник.
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