Меган Маркл тепло поздравила маму с днем рождения

Герцогиня Сассекская публично поздравила свою маму Дории Редлан с 69-летием, сообщает Zakon.kz.

2 сентября Меган опубликовала трогательную публикацию у себя в Instagram-сторис. На видео, украшенное розовыми сердечками она целует свою маму в щеку.

"С днем рождения, моя прекрасная мама!" – подписала она поздравительный ролик.

Фото: Instagram/meghan

Подписчики Меган тут же отметили, что герцогиня очень близка со своей мамой. Дориа часто выезжала из своего родного штата Калифорния, чтобы навестить свою дочь и зятя – принца Гарри, когда они жили в Великобритании.

Женщина присутствовала на многих знаменательных моментах в жизни их семьи, включая королевскую свадьбу в 2018 году и рождение их сына Арчи в 2019 году. А когда они переехали в США поселилась на некоторое время в их доме, чтобы помогать присматривать за дочерью Лилибет, которая родилась в 2021 году.

