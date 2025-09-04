Меган Маркл тепло поздравила маму с днем рождения
Фото: pixabay
Герцогиня Сассекская публично поздравила свою маму Дории Редлан с 69-летием, сообщает Zakon.kz.
2 сентября Меган опубликовала трогательную публикацию у себя в Instagram-сторис. На видео, украшенное розовыми сердечками она целует свою маму в щеку.
"С днем рождения, моя прекрасная мама!" – подписала она поздравительный ролик.
Фото: Instagram/meghan
Подписчики Меган тут же отметили, что герцогиня очень близка со своей мамой. Дориа часто выезжала из своего родного штата Калифорния, чтобы навестить свою дочь и зятя – принца Гарри, когда они жили в Великобритании.
Женщина присутствовала на многих знаменательных моментах в жизни их семьи, включая королевскую свадьбу в 2018 году и рождение их сына Арчи в 2019 году. А когда они переехали в США поселилась на некоторое время в их доме, чтобы помогать присматривать за дочерью Лилибет, которая родилась в 2021 году.
