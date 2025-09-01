Ричард Гир отпраздновал свой 76-й день рождения

На днях звезде Голливуда Ричарду Гиру исполнилось 76 лет, сообщает Zakon.kz.

Жена актера Алехандра трогательно поздравила именинника на своей странице в Instagram и поделилась редким совместным фото. С ее слов, этот год принес семье изменения и испытания, но несмотря на все, он оставался их опорой.

"Мы с мальчиками ощущаем твою любовь в каждый момент: в том, как ты рядом с нами, в твоем терпении, в силе, которую ты нам даешь, и в сердце, которое ты отдаешь нашей семье. Ты для нас все – лучший муж и лучший папа, всегда отдающий и всегда помогающий. Даже в самые занятые дни ты остаешься центром нашей маленькой вселенной, и мы бесконечно благодарны тебе", – щедро расписала поздравление супруга телевизионного сердцееда.

Фото: Instagram/alejandragere

До оформления официальных отношений с Сильвой Ричард Гир был женат дважды:

с 1991 по 1995 год на Синди Кроуфорд;

с 2002 по 2016 год на модели и актрисе Кэри Лоуэлл.

От второго брака у него есть сын Гомер Джеймс Джигми Гир. Но только в третьем браке Гир обрел свое счастье. Разница в возрасте супругов составляет 34 года.

Как-то актер снимался в рекламе, и ему была нужна лодка. И одолжил он ее у отца Алехандры – бывшего вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид" Игнасио Сильвы.

В 2014 году Ричарда и Алехандру свел их общий друг в одном итальянском отеле, которым управлял ее отец. Буквально посмотрев друг на друга, будущие супруги сразу же почуствовали сильную связь. Ричард регулярно отправлял Алехандре цветы. Это продолжалось до тех пор, пока она не согласилась пойти с ним на свидание.

Тогда между ними и завязались романтические отношения. На тот момент Гиру было 65 лет, а Алехандре – 31 год. Однако свой развод с мужем Алехандре удалось оформить лишь в октябре 2015 года, а бракоразводный процесс Ричарда с Кэри Лоуэлл длился три года и завершился в октябре в 2016 года.

