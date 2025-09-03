#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дух захватывает: Лариса Гузеева восхитила поклонников обнаженной фотографией

Лариса Гузеева удивила поклонников откровенной фотографией, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 23:18 Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
66-летняя актриса и ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева показала поклонникам архивную откровенную фотографию, сообщает Zakon.kz.

Снимком она поделилась в Instagram.

"Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, 10 детей и быть счастливой", – подписала пост Гузеева.

Подписчики артистки восхитились ее красотой:

– Дух захватывает, настоящая первозданная женская красота! Всего самого прекрасного вам.

– Была самая красивая девушка – стала самой красивой женщиной!

– Мы и так всю жизнь в дороге. Детей у тебя дофига и счастья, хоть отбавляй😂а вот то, что характер твой с этим не согласен, так другого нам не надо. Ты офигенская.

– Мой идеал красоты!

– Красивое фото, очень чувственное.

– Недооцененная. Сколько можно было для вас ролей подогнать! Сколько всего не сыграно!

Ранее Лариса Гузеева удивила поклонников отсутствием бровей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
