Дух захватывает: Лариса Гузеева восхитила поклонников обнаженной фотографией
66-летняя актриса и ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева показала поклонникам архивную откровенную фотографию, сообщает Zakon.kz.
Снимком она поделилась в Instagram.
"Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, 10 детей и быть счастливой", – подписала пост Гузеева.
Подписчики артистки восхитились ее красотой:
– Дух захватывает, настоящая первозданная женская красота! Всего самого прекрасного вам.
– Была самая красивая девушка – стала самой красивой женщиной!
– Мы и так всю жизнь в дороге. Детей у тебя дофига и счастья, хоть отбавляй😂а вот то, что характер твой с этим не согласен, так другого нам не надо. Ты офигенская.
– Мой идеал красоты!
– Красивое фото, очень чувственное.
– Недооцененная. Сколько можно было для вас ролей подогнать! Сколько всего не сыграно!
Ранее Лариса Гузеева удивила поклонников отсутствием бровей.
