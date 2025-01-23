#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.91
544.25
5.29
Культура и шоу-бизнес

65-летняя Лариса Гузеева заявила о краже ее лучших фото

Лариза Гузеева требует вернуть ее архивные фото, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 17:49 Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
Российская ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева выступила с обращением. Актриса театра и кино просит вернуть ее редкие фотографии из личного архива, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram она подробно рассказала, как лишилась ценных для нее вещей.

"Однажды, когда я еще жила в Петербурге, ко мне пришли журналисты, позже выяснилось, что они просто проходимцы: взяли интервью и мои лучшие фотографии: семейные, детские, со съемок, просто красивые портреты, обещая вернуть через пару дней. Не вернули".Лариса Гузеева

С тех пор, продолжает актриса "Жестокого романса", прошло почти 30 лет.

Недавно она наткнулась в интернете на одну из тех фотографий.

"Вот это фото неожиданно попалось в сети. Оно тоже было у этих... людей. Значит, они живы, раз это выложили. Все фотографии в единственном экземпляре. Надеюсь на чудо и обращаюсь: не знаю, как вас назвать, но если возвратите мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение".Лариса Гузеева

По ее словам, жизнь не стоит на месте.

"Пожалуйста, верните мне мое", – заключила она.

Ранее мы рассказывали, как голодные собаки Гарика Харламова рассмешили пользователей Сети.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детдом
Культура и шоу-бизнес
17:13, Сегодня
Жена рэпера Джигана предложила детям переехать в детдом
Голодные собаки Гарика Харламова рассмешили пользователей Сети
Культура и шоу-бизнес
15:38, Сегодня
Голодные собаки Гарика Харламова рассмешили пользователей Сети
Новая прическа Иды Галич вызвала бурные обсуждения
Культура и шоу-бизнес
12:57, Сегодня
Новая прическа Иды Галич вызвала бурные обсуждения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: