65-летняя Лариса Гузеева заявила о краже ее лучших фото

Российская ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева выступила с обращением. Актриса театра и кино просит вернуть ее редкие фотографии из личного архива, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram она подробно рассказала, как лишилась ценных для нее вещей.

"Однажды, когда я еще жила в Петербурге, ко мне пришли журналисты, позже выяснилось, что они просто проходимцы: взяли интервью и мои лучшие фотографии: семейные, детские, со съемок, просто красивые портреты, обещая вернуть через пару дней. Не вернули". Лариса Гузеева

С тех пор, продолжает актриса "Жестокого романса", прошло почти 30 лет.

Недавно она наткнулась в интернете на одну из тех фотографий.

"Вот это фото неожиданно попалось в сети. Оно тоже было у этих... людей. Значит, они живы, раз это выложили. Все фотографии в единственном экземпляре. Надеюсь на чудо и обращаюсь: не знаю, как вас назвать, но если возвратите мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение". Лариса Гузеева

По ее словам, жизнь не стоит на месте.

"Пожалуйста, верните мне мое", – заключила она.

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