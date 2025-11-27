Названа возможная причина развода 66-летней Ларисы Гузеевой

Продюсер Сергей Дворцов высказал свое мнение о вероятных причинах расставания актрисы Ларисы Гузеевой с супругом, сообщает Zakon.kz.

Его комментарий приводит портал "Страсти".

По данным издания, разговоры о том, что брак телеведущей мог завершиться еще в 2019 году, циркулируют уже не первый год, однако сама Гузеева официально это не подтверждала. Дворцов предполагает, что решение о разводе могли повлиять личностные особенности актрисы.

"Считаю, что она действительно могла развестись. Лариса – самостоятельная, привыкла жить так, как считает нужным. Она успешна, финансово независима и не нуждается в чьей-либо поддержке. Не каждому мужчине комфортно рядом с такой сильной и жесткой женщиной", – отметил продюсер.

