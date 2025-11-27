#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
516.86
598.68
6.58
Культура и шоу-бизнес

Названа возможная причина развода 66-летней Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева, развод, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 01:50 Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
Продюсер Сергей Дворцов высказал свое мнение о вероятных причинах расставания актрисы Ларисы Гузеевой с супругом, сообщает Zakon.kz.

Его комментарий приводит портал "Страсти".

По данным издания, разговоры о том, что брак телеведущей мог завершиться еще в 2019 году, циркулируют уже не первый год, однако сама Гузеева официально это не подтверждала. Дворцов предполагает, что решение о разводе могли повлиять личностные особенности актрисы.

"Считаю, что она действительно могла развестись. Лариса – самостоятельная, привыкла жить так, как считает нужным. Она успешна, финансово независима и не нуждается в чьей-либо поддержке. Не каждому мужчине комфортно рядом с такой сильной и жесткой женщиной", – отметил продюсер.

Ранее сообщалось, что 71-летний Игорь Крутой выложил кадры с повзрослевшей дочерью и умилил фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
65-летняя Лариса Гузеева заявила о краже ее лучших фото
17:49, 23 января 2025
65-летняя Лариса Гузеева заявила о краже ее лучших фото
Дух захватывает: Лариса Гузеева восхитила поклонников обнаженной фотографией
23:18, 03 сентября 2025
Дух захватывает: Лариса Гузеева восхитила поклонников обнаженной фотографией
Лариса Гузеева и Роза Сябитова получили благодарность от Путина
06:20, 13 ноября 2025
Лариса Гузеева и Роза Сябитова получили благодарность от Путина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: