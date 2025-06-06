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Культура и шоу-бизнес

Лариса Гузеева удивила поклонников отсутствием бровей

Знаменитость, телеведущая, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 07:30 Фото: кадр из шоу "Давай поженимся"
65-летняя российская ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева удивила зрителей сменой имиджа. Ее раскритиковали из-за выпуска, в котором она предстала с осветленными бровями, сообщает Zakon.kz.

Критики сочли, что подобный образ прибавляет знаменитости возраст. Не понравился ее образ и ее коллеге Розе Сябитовой:

"Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?" – подколола Гузееву сваха.

Сама звезда "Жестокого романса" относится к экспериментам с внешностью с юмором. Осветленные брови она уже демонстрировала при подготовке к съемкам в Instagram.

Ранее Катя Лель призналась в целительском даре, который скрывала 30 лет.

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Аксинья Титова
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