Культура и шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о сложностях борьбы с болезнью Брюса Уиллиса

Деми Мур об ужасах состояния бывшего мужа, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 06:46 Фото: Instagram/demimoore
Актриса призналась, что ей тяжело наблюдать за ухудшением состояния бывшего супруга, борющегося с деменцией, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Independent, болезнь стала серьезным испытанием для их дочерей – Румер, Скаут и Таллулы. Также она отметила невероятную стойкость нынешней жены актера Эммы Хеминг-Уиллис. По ее словам, прекрасно, что Эмма осознает, что важно не раствориться в заботе о близком человеке, забывая о своем состоянии. Важно следить за собой, чтобы давать должный уход больному человеку.

"У Эммы не было готового плана действий. На нее выпало так много испытаний. Я считаю, что она потрясающе справилась", – заявила Мур.

По словам Мур, борьба с недугом требует терпения и сплоченности семьи.

"Это сложно. Тяжело видеть, как кто-то, кто был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в другую часть себя. Но знаете, с моей точки зрения, очень важно просто принять их такими, какие они есть. Не нужно ожидать, что они станут теми, кем были раньше, или теми, кем вы хотите их видеть", – поделилась бывшая жена Брюса Уиллиса.

Несмотря на то что Брюс и Деми развелись в 2000 году, актеры сохранили теплые отношения и вместе воспитывали троих детей.

На днях 47-летний ведущий Иван Ургант поделился редким семейным фото.

Фото Алия Абди
Алия Абди
