Деми Мур рассказала о состоянии Брюса Уиллиса
Фото: Instagram/demimoore
61-летняя американская актриса Деми Мур рассказала о самочувствии бывшего супруга – болеющего деменцией 69-летнего Брюса Уиллиса. Несмотря на развод звезды по-прежнему продолжают хорошо общаться, сообщает Zakon.kz.
На днях актриса присутствовала на Хэмптонском международном кинофестивале.
Там во время интервью, как отмечено в публикации и здания People, она назвала его состояние стабильным.
Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке с 1987 по 2000 год. У актеров три общие дочери. После развода бывшие супруги остались в дружеских отношениях.
Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру.
Причиной стал тяжелый диагноз – афазия. Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о его состоянии.
По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.
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