Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант показал семейное фото

Иван Ургант с семьей, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 06:46 Фото: Instagram/urgantcom
На днях 47-летний ведущий Иван Ургант поделился редким семейным фото, сообщает Zakon.kz.

На фото Иван вместе с 47-летней женой, 25-летней падчерицей и детьми позирует в лифте. Так семейная пара проводили в школу дочерей – 17-летнюю Нину и девятилетнюю Валерию.

Фото: Instagram/urgantcom

Шоумен с 2007 года женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Помимо совместных двух дочерей, у Натальи есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Теймуразом Куталией. Это дочь Эрика и сын Нико. Иван с детства воспитывал Эрику и называет ее дочерью. Недавно Эрика вернулась в Россию из США.

Днями ранее Меган Маркл тепло поздравила маму с днем рождения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
