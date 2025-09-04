Иван Ургант показал семейное фото

На днях 47-летний ведущий Иван Ургант поделился редким семейным фото, сообщает Zakon.kz.

На фото Иван вместе с 47-летней женой, 25-летней падчерицей и детьми позирует в лифте. Так семейная пара проводили в школу дочерей – 17-летнюю Нину и девятилетнюю Валерию.

Фото: Instagram/urgantcom

Шоумен с 2007 года женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Помимо совместных двух дочерей, у Натальи есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Теймуразом Куталией. Это дочь Эрика и сын Нико. Иван с детства воспитывал Эрику и называет ее дочерью. Недавно Эрика вернулась в Россию из США.

