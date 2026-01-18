Лариса Долина вскоре может навсегда завершить карьеру

Российская певица Лариса Долина не делает никаких выводов из своей "отмены", с которой столкнулась по стране после скандала с квартирой, считает продюсер Павел Рудченко, сообщает Zakon.kz.

Как заявил он для aif.ru, певица не пытается восстановить свою репутацию даже при рисках полного "обнуления".

"Сейчас ее положение крайне нестабильно и буквально висит на волоске", – считает продюсер.

Павел заявил, что народной артистке необходимо спасать свой имидж. А игнорирование решений, вынесенных в суде, лишь усугубляет положение, которое оказалось довольно шатким.

"Творческая деятельность и доходы пойдут на спад. Речь может идти о серьезном кризисе, в результате которого артистка рискует завершить карьеру на негативной ноте, оставив темное пятно на своей многолетней репутации", – заключил Рудченко.

Критик Сергей Соседов и вовсе уверен, что репутацию народной артистки после истории с квартирой в Хамовниках "можно считать похороненной".

Ранее сообщалось, что на Ларису Долину подали жалобу в России.