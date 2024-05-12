Полина Гагарина призналась, что перестала работать с Меладзе из-за Брежневой

Российская певица Полина Гагарина призналась в интервью с блогершей Надеждой Стрелец в YouTube, что перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за артистки Веры Брежневой, сообщает Zakon.kz.

По словам Гагариной, причину разрыва своего сотрудничества огласил сам Меладзе. Однако певица не раскрыла всех подробностей, почему так себя повела коллега. Артистка объяснила, что никогда не была близка с Брежневой, но не хочет публично предполагать о мотивах Брежневой.

"Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться", – поделилась певица.

Гагарина также призналась, что она и Меладзе всегда были очень честны друг с другом и продолжают поддерживать дружеские отношения.

"Мы с ней (Брежневой) никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично общаться и найти общий язык. Это часть моей профессии. Но там – нет. Я туда никогда не лезла. Я понимала, почему все это происходит. Мне было очень жаль только оттого, что мы могли сделать (с Меладзе) вместе", – отметила артистка.

Ранее Гагарина призналась в болезненном опыте участия в шоу "Голос".