В Шымкенте торжественно отметили День Республики и 35-летие Декларации о государственном суверенитете

Во дворце "Қызғалдақ" в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие "Қыран елім – Қазақстаным", посвященное Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Праздничное событие прошло в атмосфере патриотизма и национального единства. В числе участников – представители интеллигенции, ветераны, депутаты маслихата, члены общественного совета и жители мегаполиса.

Значимый праздник национального единства

День Республики является одним из важнейших государственных праздников, символизирующих независимость, суверенитет и единство казахстанского народа.

Выступая с поздравительным словом, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил историческую значимость этого дня и подчеркнул роль единства и труда в развитии страны.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Это знаменательный день, когда был заложен фундамент нашего государства и определен будущий курс независимого Казахстана. Наряду с Днем Республики мы отмечаем 35-летие Декларации о государственном суверенитете. Сегодня по инициативе президента Касым-Жомарта Кемеловича Токаева страна проходит этап политического и экономического обновления", – отметил глава города.

Экономика мегаполиса демонстрирует уверенный рост

По словам акима, за последние годы экономика Шымкента получила значительный импульс развития.

За три года в город привлечено около двух триллионов тенге инвестиций, введено в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров жилья. Бюджет Шымкента впервые достиг 895 млрд тенге, при этом половина средств направлена на поддержку социальной сферы.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Шымкент сегодня – современный, динамично развивающийся мегаполис с развитой инфраструктурой и высоким экономическим потенциалом. Мы последовательно работаем над тем, чтобы результаты проводимых реформ ощущались каждым жителем города", – подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

Труд горожан отмечен государственными наградами

В ходе церемонии более 40 жителей города, внесших весомый вклад в развитие региона и страны, были награждены государственными и ведомственными наградами. Среди них – ордена "Парасат", "Құрмет", "Еңбек Даңқы" III степени, медали "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат".

Кроме того, отличившиеся граждане получили почетные звания "Заслуженный деятель Казахстана", "Ветеран государственной службы", Почетную грамоту Президента Республики Казахстан и золотую медаль Ассамблеи народа Казахстана "Бірлік".

Одним из награжденных стал Бухарбай Парманов, посвятивший более 40 лет государственной службе.

"Всю жизнь я проработал на государственной службе. Сегодня мой труд отмечен орденом "Құрмет". Это большая честь. День Республики – один из самых значимых праздников, символизирующий независимость страны и призывающий к единству и сплоченности народа", – сказал ветеран.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Среди награжденных также сотрудница Военного колледжа имени Сабыра Рахимова Министерства обороны РК Гульмира Оспанова, удостоенная медали "Ерен еңбегі үшін".

"Эта награда – признание труда всего нашего коллектива. В Шымкенте сегодня активно ведется работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. По инициативе и при поддержке десяти общественных объединений создана Комиссия ветеранов, которая проводит масштабные мероприятия, направленные на укрепление патриотического духа и уважения к истории страны", – отметила Гульмира Оспанова.

Праздничный концерт в честь независимого Казахстана

Кульминацией вечера стал праздничный концерт, наполненный патриотическими песнями и творческими номерами, посвященными независимости и процветанию Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Исполнители и коллективы подарили зрителям атмосферу гордости и вдохновения, подчеркнув величие и значимость суверенитета страны. Праздник завершился на высокой ноте, оставив у всех участников яркие и радостные впечатления.