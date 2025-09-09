Появились новые подробности грандиозного реалити-шоу Димаша Кудайбергена

В Министерстве туризма и спорта Казахстана 9 сентября раскрыли новые подробности о международном музыкальном проекте Димаша Кудайбергена. В сентябре в стране стартуют съемки масштабного реалити-шоу, исполнительным продюсером которого выступает сам артист, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, проект создается совместно с китайским медиахолдингом Hunan Broadcasting System, аудитория которого превышает 210 миллионов зрителей ежедневно. Трансляция запланирована на телеканале Hunan TV и цифровой платформе Mango TV, а также рассматривается вариант показа на одном из казахстанских телеканалов.

Для Димаша это особый этап – почти десять лет назад именно участие в китайском шоу Singer принесло ему мировую известность. Теперь он возвращается уже в роли инициатора и продюсера нового формата.

"Этот проект станет новой страницей в культурном сотрудничестве Казахстана и Китая. Для меня важно показать богатство нашей страны миру – ее музыку, природу и гостеприимство", – отметил Димаш.

Участники: исполнители из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии отправятся в творческое железнодорожное путешествие по ключевым туристическим регионам Казахстана.

Съемки пройдут в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областях, а также в Алматы. Финальный аккорд реалити-шоу прозвучит в Астане. В числе ярких локаций – Чарынский каньон, урочище Бозжыра и национальные парки страны.

Проект реализуется при поддержке Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, местных акиматов и компании Kazakh Tourism.

