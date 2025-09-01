Я возвращаюсь в новой роли: Димаш выступит продюсером международного реалити-шоу

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген рассказал о том, что вскоре выступит генеральным продюсером в новом музыкальном реалити-шоу, где примут участие вокалисты из разных стран, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он поделился с подписчиками, что подписал соглашение с генеральным директором Цай Хуайцзюнем и медиахолдингом Hunan TV.

"В шоу будут участвовать вокалисты из разных стран, а съемки пройдут в четырех регионах Казахстана, демонстрируя красоту и богатство моей родины. Проект будет транслироваться по всему миру, открывая новые голоса и уникальную культуру Казахстана миллионам зрителей. Почти 10 лет назад мой путь на Hunan TV начался с шоу I Am Singer. Сегодня я возвращаюсь в новой роли – создателя международного шоу. Это знаменует собой новую главу в истории культурного сотрудничества и музыки, объединяя людей по всему миру", – подписал пост артист.

Поклонники Димаша оказались в восторге от этой новости:

– Как я горжусь тобой! Ты всегда стараешься нанести Казахстан на карту. Мы будем здесь, чтобы поддержать тебя, дорогой, любим тебя безмерно. – Новые возможности и перспективы! Пусть все получится! Успехов в новой роли! – Пусть этот проект прогремит на весь мир! Удачных съемок, прекрасного настроения, креативных идей и результативных воплощений! Это очень круто, Ди! – Новая глава, новая роль, интересная работа и большая ответственность. Это прекрасный повод для гордости и радости, признание великого таланта и заслуг, мастерства и огромного вклада в культуру. Пусть твои проекты будут успешными! Пусть гордится страна не только героями, но такими уникальными личностями, как вы, Димаш!

Ранее Димаш Кудайберген анонсировал сольный концерт STRANGER в Нью-Йорке.