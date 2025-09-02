#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Какие города Казахстана покажет Димаш Кудайберген всему миру через новое реалити-шоу

казахстанский певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 10:28 Фото: Instagram/dimash.news
Команда казахстанского певца Димаша Кудайбергена поделилась некоторыми деталями нового музыкального проекта, который он будет продюсировать, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, съемки будут проходить с 8 по 29 сентября в Туркестане, Алматы, Актау и Астане. Вокалисты из разных стран приедут на родину Димаша для участия в шоу и путешествия по красивейшим регионам страны.

Проект будет транслироваться по всему миру, знакомя миллионы зрителей с красотами Казахстана и новыми голосами из разных стран.

1 сентября 2025 года Димаш Кудайберген рассказал подписчикам, что заключил договор с главой медиахолдинга Hunan TV Цай Хуайцзюнем о запуске нового музыкального реалити-шоу, где будет исполнять обязанности исполнительного продюсера.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
