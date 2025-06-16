100-летие композитора Нургисы Тлендиева отметили на уровне ЮНЕСКО

В Париже открылась юбилейная выставка, посвященная наследию великого казахского композитора Нургисы Тлендиева. ЮНЕСКО признала вклад в мировую культуру гения казахской музыки, сообщает Zakon.kz.

В честь юбилейной даты в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось торжественное открытие выставки "Истоки вдохновения: Наследие Нургисы Тлендиева".

Приуроченная к 100-летию со дня рождения одного из величайших композиторов XX века, экспозиция стала международным признанием Нургисы Тлендиева – композитора, дирижера, "Халық қаһарманы" и легенды казахской музыки, чье имя навсегда вписано в Золотой фонд не только казахской, но и мировой культуры.

100 лет со дня рождения Нургисы Тлендиева – значимая дата. Она была внесена в Календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Фото: акима Алматы

На выставке представлено около 70 уникальных экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы: редкие рукописи, партитуры, личные вещи, а также легендарная "Дарига домбыра", подаренная композитору Ахметом Жубановым – тем самым, кто первым разглядел в юном Нургисе талант и рекомендовал его матери отдать сына в музыкальное училище.

Фото: акимат Алматы

Дочь известного казахского композитора – художественный руководитель и главный дирижер фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" Динзухра Тлендиева – отметила, что невероятно горда за такое значимое мероприятие.

"Когда мы вошли в зал и я увидела экспонаты, у меня пробежала дрожь по телу. Это было очень волнительно. Меня переполняет гордость. Я благодарна акимату Алматы и ЮНЕСКО. Мой отец был невероятно простым и человечным. Настолько простым, насколько и гениальным. Все, что он создавал, рождалось от глубокой любви к казахскому народу и родной земле. Папа чаще всего писал музыку по ночам. Он записывал произведения вручную, как письма – обычной ручкой, на больших партитурных листах. У него был абсолютный слух, настолько точный, что ему не нужно было проверять, как это будет звучать на инструментах. В его голове музыка уже звучала идеально. Оставалось только успеть перенести ее на бумагу". Динзухра Тлендиева

Фото: акимат Алматы

Среди присутствующих на церемонии открытия были послы и дипломаты стран-членов ЮНЕСКО, представители Секретариата Организации, жители и гости Парижа, а также соотечественники, проживающие во Франции. Выставка открыта для широкой публики в штаб-квартире ЮНЕСКО до 19 июня 2025 года.

"Музыка Нургисы Тлендиева сыграла важную роль в формировании современной казахской идентичности. Он опирался на духовную память своего народа, оставаясь открытым к современности. Его творчество отражает то, что мы ценим во всех культурах: силу объединения различных элементов. Одна нота может быть прекрасна, но только сочетание множества нот создает гармонию. Так же и в мире: уважая разные голоса, мы можем построить нечто по-настоящему значимое. Эта идея лежит в основе мандата ЮНЕСКО – укреплять мир через диалог и сотрудничество между культурами", – сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

Фото: акимат Алматы

На выставке были продемонстрированы национальные музыкальные инструменты казахского и других тюркоязычных народов. Она состоит из шести тематических разделов, каждый из которых раскрывает отдельный аспект культурного наследия: от истоков вдохновения до широкого контекста казахской музыкальной традиции.

"Это мероприятие – не просто дань уважения великому мастеру, но и свидетельство живой традиции казахской и тюркской музыки, которая продолжает развиваться, в том числе благодаря оставленному им наследию", – подчеркнул постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов.

Фото: акимат Алматы

Выставка организована Объединением музеев города Алматы при поддержке акимата Алматы и Постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО в Париже и Фондом тюркской культуры и наследия. Проект направлен на популяризацию музыкального наследия казахского народа на международной арене и предоставляет редкую возможность познакомиться с творчеством легендарного основателя оркестра "Отырар сазы".

"Нургиса Тлендиев – выдающийся композитор, чье творчество охватывает жанры песни, кюя, романса, поэмы, оперы, балета и кантаты. В Алматы работает Мемориальный музей‑квартира композитора Нургисы Тлендиева, а также установлен памятник в его честь. Сегодня мы представили масштабную выставку в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже – это проявление глубокого уважения со стороны мирового сообщества к культурному наследию нашего народа и личности Нургисы Тлендиева", – рассказала руководитель отдела историко-культурного наследия Управления культуры Алматы Алтынай Алимханова.

Кроме того, она добавила, что до конца года Театр традиционного искусства "Алатау" представит в Алматы спектакль, посвященный композитору. Мы реализуем обширную программу, приуроченную к 100-летию со дня его рождения.

Фото: акимат Алматы

Нургиса Тлендиев – один из величайших деятелей казахской музыкальной культуры, автор более 500 произведений, ставших частью золотого фонда национального искусства. Он написал музыку к более чем 50 драматическим спектаклям, 20 художественным фильмам. В 12 лет он уже был назначен концертмейстером оркестра, а в 14 ассистировал главному дирижеру оркестра, перенимая опыт Науши Бокейханова, ученика Салауаткерея.

В 1943 году, в очень юном возрасте, Тлендиев ушел на фронт. После возвращения он окончил отделение народных инструментов в Казахской государственной консерватории имени Курмангазы. Затем отправился в Москву и продолжил обучение в местной консерватории, став первым казахом в училище.

"Объединение музеев Алматы принимает активное участие в общественной и культурной жизни Казахстана. Мы при поддержке акимата провели ряд выставок в таких странах, как Южная Корея, Турция, Венгрия, Сербия, Италия, Австрия и Чехия. Впервые провели и во Франции, и на этот раз наша выставка посвящена 100-летию со дня рождения Нургисы Тлендиева, чем мы все очень гордимся. Это большая честь и результат огромного труда. Мы в Алматы ведем реэкспозицию музея Тлендиева, организовываем различные тематические мероприятия, стремясь сделать его наследие ближе к новым поколениям. Мы верим, что музыка и история маэстро способны объединять культуры и вдохновлять сердца и в Казахстане, и далеко за его пределами", – отметила директор Объединения музеев города Алматы Ляззат Сагындыкова.

За свой трудовой путь Нургиса Тлендиев был главным дирижером Казахского театра оперы и балета имени Абая, Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы и организованного им Оркестра народных инструментов "Отырар сазы".